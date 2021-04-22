Села на Закарпатье засыпало обильным градом. В четверг, 22 апреля, этот западный регион накрыли затяжные дожди.

Кадрами непогоды в соцсетях поделились местные жители. Они, в частности, демонстрируют размер градин.

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Буря пронеслась в селах:

Доробратово (Мукачевская община);

Ильница (Иршавский община);

Нижнее Болотное (заречанская община);

Онок (Виноградовская община)

Непогода бушует на Закарпатье: смотрите видео

Какую погоду прогнозируют на Закарпатье

Непогода задержится в области еще минимум на день. В пятницу, 23 апреля, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11 градусов.

Уже 24 апреля, днем столбики термометров будут показывать до +12 градусов. В то же время погода будет ясной, осадков ожидать не стоит. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.