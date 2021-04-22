Сильный ливень и град: Закарпатье накрыла мощная буря – красноречивое видео
Села на Закарпатье засыпало обильным градом. В четверг, 22 апреля, этот западный регион накрыли затяжные дожди.
Источник:Mukachevo. net
Кадрами непогоды в соцсетях поделились местные жители. Они, в частности, демонстрируют размер градин.
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Буря пронеслась в селах:
- Доробратово (Мукачевская община);
- Ильница (Иршавский община);
- Нижнее Болотное (заречанская община);
- Онок (Виноградовская община)
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Какую погоду прогнозируют на Закарпатье
Непогода задержится в области еще минимум на день. В пятницу, 23 апреля, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11 градусов.
Уже 24 апреля, днем столбики термометров будут показывать до +12 градусов. В то же время погода будет ясной, осадков ожидать не стоит. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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