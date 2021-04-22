Сильна злива та град: Закарпаття накрила потужна буря – промовисте відео
Села на Закарпатті засипало рясним градом. У четвер, 22 квітня, цей західний регіон накрили затяжні дощі.
Джерело:Mukachevo. net
Кадрами негоди у соцмережах поділилися місцеі мешканці. Вони, зокрема, демонструють розмір градин.
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Буря пронеслася у селах:
- Доробратово (Мукачівська громада);
- Ільниця (Іршавська громада);
- Нижнє Болотне (Зарічанська громада);
- Онок (Виноградівська громада)
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Яку погоду прогнозують на Закарпатті
Негода затримається в області ще щонайменше на день. У п'ятницю, 23 квітня, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +9...+11 градусів.
Вже 24 квітня, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів. Водночас погода буде ясною, опадів очікувати не варто. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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