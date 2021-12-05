Полиция проводит расследование

Инцидент случился около 05:20. Владелец автомобилей сразу обратился к правоохранителям.

Читайте также В Киеве горел многоэтажный жилой дом: фото с места происшествия

На место происшествия прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огонь полностью повредил автомобиль марки Subaru Forester и частично автомобиль Volkswagen Beetle, который был припаркован неподалеку,
– рассказали правоохранители.

Обе машины находились в пользовании местного журналиста.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они открыли уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

На Закарпатті підпалили автомобілі журналіста
На Закарпатье подожгли автомобили журналиста

В Киеве за ночь сгорели 4 автомобиля

В ночь на 2 декабря в столице сгорели 4 машины в 2 разных районах – Святошинском и Оболонском.

Во время первого инцидента Fiat Fiorino загорелся прямо во время движения. По словам очевидцев, в автомобиле вспыхнула гибридная установка. Второй вызов поступил пожарным о пожаре в Toyota Land Cruiser. Огонь быстро перекинулся на припаркованные рядом Renault Traffic и Subaru Forester. Пламя повредило моторные отсеки, салоны и колеса автомобилей.

К счастью, никто из людей не пострадал.