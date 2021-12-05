Полиция проводит расследование

Инцидент случился около 05:20. Владелец автомобилей сразу обратился к правоохранителям.

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На место происшествия прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огонь полностью повредил автомобиль марки Subaru Forester и частично автомобиль Volkswagen Beetle, который был припаркован неподалеку,

– рассказали правоохранители.

Обе машины находились в пользовании местного журналиста.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они открыли уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.



На Закарпатье подожгли автомобили журналиста

В Киеве за ночь сгорели 4 автомобиля

В ночь на 2 декабря в столице сгорели 4 машины в 2 разных районах – Святошинском и Оболонском.

Во время первого инцидента Fiat Fiorino загорелся прямо во время движения. По словам очевидцев, в автомобиле вспыхнула гибридная установка. Второй вызов поступил пожарным о пожаре в Toyota Land Cruiser. Огонь быстро перекинулся на припаркованные рядом Renault Traffic и Subaru Forester. Пламя повредило моторные отсеки, салоны и колеса автомобилей.

К счастью, никто из людей не пострадал.