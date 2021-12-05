Поліція проводить розслідування

Інцидент трапився близько 05:20. Власник автомобілів одразу звернувся до правоохоронців.

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На місце події прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції.

Під час огляду місця події з'ясувалося, що вогонь повністю пошкодив автомобіль марки Subaru Forester та частково автівку Volkswagen Beetle, що була припаркована неподалік,
– розповіли правоохоронці.

Обидві автівки перебували у користуванні місцевого журналіста.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Вони відкрили кримінальну справу за статтею про умисне знищення чужого майна, шляхом підпалу.

На Закарпатті підпалили автомобілі журналіста
На Закарпатті підпалили автомобілі журналіста

У Києві за ніч згоріли 4 автомобілі

Уночі проти 2 грудня в столиці згоріли 4 автівки у 2 різних районах – Святошинському та Оболонському.

Під час першого інциденту Fiat Fiorino загорівся просто під час руху. За словами очевидців, в автомобілі спалахнула гібридна установка. Другий виклик надійшов вогнеборцям про пожежу в Toyota Land Cruiser. Вогонь швидко перекинувся на припарковані поруч Renault Traffic та Subaru Forester. Полум'я пошкодило моторні відсіки, салони та колеса автівок.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.