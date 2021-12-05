Поліція проводить розслідування

Інцидент трапився близько 05:20. Власник автомобілів одразу звернувся до правоохоронців.

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На місце події прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції.

Під час огляду місця події з'ясувалося, що вогонь повністю пошкодив автомобіль марки Subaru Forester та частково автівку Volkswagen Beetle, що була припаркована неподалік,

– розповіли правоохоронці.

Обидві автівки перебували у користуванні місцевого журналіста.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Вони відкрили кримінальну справу за статтею про умисне знищення чужого майна, шляхом підпалу.



На Закарпатті підпалили автомобілі журналіста

У Києві за ніч згоріли 4 автомобілі

Уночі проти 2 грудня в столиці згоріли 4 автівки у 2 різних районах – Святошинському та Оболонському.

Під час першого інциденту Fiat Fiorino загорівся просто під час руху. За словами очевидців, в автомобілі спалахнула гібридна установка. Другий виклик надійшов вогнеборцям про пожежу в Toyota Land Cruiser. Вогонь швидко перекинувся на припарковані поруч Renault Traffic та Subaru Forester. Полум'я пошкодило моторні відсіки, салони та колеса автівок.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.