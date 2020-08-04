Возможны ливни и оползни: на Закарпатье объявили штормовое предупреждение
В западной и центральной частях Закарпатья объявили штормовое предупреждение. Непогода может затянуться на полтора суток. Синоптики уже предупредили украинцев о возможных ливнях и оползнях.
Непогода на Закарпатье будет бушевать в течение 4 августа и в первой половине суток 5 августа. Местным жителям стоит готовиться к временным неудобствам, вызванным затяжными ливнями. Об этом заявили в ГСЧС.
Обратите внимание, Как изменение климата повлияет на украинскую экономику: в НБУ назвали плюсы и минусы
Из-за ливней на Закарпатье возможны:
- повышение уровней воды на малых водотоках до 0,3 – 1 метра;
- формирование местного и склонного стока с подтоплением мест на низинах;
- формирование локальных селевых потоков в горах;
- оползни переувлажненного грунта.
Негода на Закарпатье: последние события
- 27 июля Закарпатскую область накрыли мощные грозы с ливнями. Из-за непогоды в горных реках поднялся уровень воды;
- в селе Скотарское (Воловецкий район) река Веча уничтожила 1 мостик и повредила 3 мостика;
- было затруднено транспортное сообщение с более 30 зданиями, размыто около 20 метров грунтовой дороги;
- в селах Верхний Студеный и Ростока (Межгорский район) местные потоки подтопили 3 домохозяйства.
Ливни будут накрывать Украину все чаще
Ученые заявили, что с изменением климата в Украине участились экстремальные погодные явления: ураганы, смерчи, ливни и тому подобное. Годовая норма осадков теперь выполняется за несколько сезонных ливней. По мнению специалистов, ближайшие 5 лет будут самыми теплыми за всю историю Украины, поэтому стоит готовиться к постоянным непогодам.