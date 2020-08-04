В западной и центральной частях Закарпатья объявили штормовое предупреждение. Непогода может затянуться на полтора суток. Синоптики уже предупредили украинцев о возможных ливнях и оползнях.

Непогода на Закарпатье будет бушевать в течение 4 августа и в первой половине суток 5 августа. Местным жителям стоит готовиться к временным неудобствам, вызванным затяжными ливнями. Об этом заявили в ГСЧС.

Обратите внимание, Как изменение климата повлияет на украинскую экономику: в НБУ назвали плюсы и минусы

Из-за ливней на Закарпатье возможны:

повышение уровней воды на малых водотоках до 0,3 – 1 метра;

формирование местного и склонного стока с подтоплением мест на низинах;

формирование локальных селевых потоков в горах;

оползни переувлажненного грунта.

Негода на Закарпатье: последние события

27 июля Закарпатскую область накрыли мощные грозы с ливнями. Из-за непогоды в горных реках поднялся уровень воды;

в селе Скотарское (Воловецкий район) река Веча уничтожила 1 мостик и повредила 3 мостика;

было затруднено транспортное сообщение с более 30 зданиями, размыто около 20 метров грунтовой дороги;

в селах Верхний Студеный и Ростока (Межгорский район) местные потоки подтопили 3 домохозяйства.

Ливни будут накрывать Украину все чаще

Ученые заявили, что с изменением климата в Украине участились экстремальные погодные явления: ураганы, смерчи, ливни и тому подобное. Годовая норма осадков теперь выполняется за несколько сезонных ливней. По мнению специалистов, ближайшие 5 лет будут самыми теплыми за всю историю Украины, поэтому стоит готовиться к постоянным непогодам.