У захiднiй та центральнiй частинах Закарпаття оголосили штормове попередження. Негода може затягнутися на півтори доби. Синоптики вже попередили українців про можливі зливи та зсуви ґрунту.

Негода на Закарпатті вируватиме упродовж 4 серпня та у першій половині доби 5 серпня. Місцевим мешканцям варто готуватися до тимчасових незручностей, спричинених затяжними зливами. Про це заявили у ДСНС.

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Через зливи на Закарпатті можливі:

пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках до 0,3 – 1 метра;

формування мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням місць на низинах;

формування локальних селевих потоків у горах;

зсуви перезволоженного ґрунту.

Негода на Закарпатті: останні події

27 липня Закарпатську область накрили потужні грози зі зливами. Через негоду у гірських річках піднявся рівень води;

у селі Скотарське (Воловецький район) річка Веча знищила 1 місток та пошкодила 3 містки;

було ускладнено транспортне сполучення із понад 30 будинками, розмито близько 20 метрів ґрунтової дороги;

у селах Верхній Студений та Розтока (Міжгірський район) місцеві потічки підтопили 3 домогосподарства.

Зливи накриватимуть Україну все частіше

Вчені заявили, що через зміну клімату в Україні почастішали екстримальні погодні явища: урагани, смерчі, зливи тощо. Річна норма опадів тепер виконується за декілька сезонних злив. На думку фахівців, найближчі 5 років будуть найтеплішими за всю історію України, тому варто готуватися до постійних негод.