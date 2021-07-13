Инцидент произошел 12 июля на Перечинском лесохимкомбинате, что на Закарпатье. Всего угарным газом надышались 5 человек.

Днем позже Отравились неизвестным веществом: госпитализировали 14 рабочих мясокомбината на Полтавщине

Пытались спасти коллегу, но сами отравились

Произошел трагический случай под устранение неполадок с оборудованием. Работник комбината – 38-летний житель Перечина – надышался угарным газом и потерял сознание. Его заметили коллеги и стали оказывать помощь. При этом их самих пришлось госпитализировать: четверо мужчин также отравились.

Приехавшие медики не могли ничем помочь ситуации: мужчина умер от отравления.

Двоих из четырех пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили. Остальные двое остались на стационарном лечении.

Полиция начала производство

Следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

В ходе досудебного расследования полицейские установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.