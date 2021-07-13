Інцидент стався 12 липня на Перечинському лісохімкомбінаті, що на Закарпатті. Загалом чадним газом надихалося 5 людей.

Днем пізніше Отруїлися невідомою речовиною: госпіталізували 14 робітників м'ясокомбінату на Полтавщині

Намагалися врятувати колегу, але самі отруїлися

Стався трагічний випадок під усунення неполадок з обладнанням. Працівник комбінату – 38-річний житель Перечина – надихався чадним газом та втратив свідомість. Його помітили колеги і стали надавати допомогу. Натомість їх самих довелося шпиталізувати: четверо чоловіків також отруїлися.

Медики, які приїхали не виклик, не могли нічим зарадити ситуації: чоловік помер від отруєння.

Двох із чотирьох постраждалих після надання медичної допомоги відпустили. Інші двоє залишились на стаціонарному лікуванні.

Поліція почала провадження

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У ході досудового розслідування поліцейські встановлять усі обставини інциденту та з'ясують остаточні причини загибелі чоловіка.