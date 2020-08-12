В Ужгороде возмущенные люди покупают поддельные результаты негативного ПЦР-теста на коронавирус у посредников. Они начали массово обращаться в частную клинику, "печати" которой мошенники использовали, чтобы создать фальшивый документ для выезда за границу.

В Ужгород, в частности, приехали граждане, которые возмущались тем, что их завернули на таможне с поддельными документами. Об этом сообщает местный телеканал "21".

Важно Положительный или отрицательный: насколько достоверны результаты ПЦР-тестирования

Люди, которые купили поддельные документы обвиняют частную клинику, в которую они не обращались.

Что говорят в частной клинике

Владелец частной клиники уверяет, что их справки выглядят совершенно по другому и к тому же имеют дополнительный бланк с усиленной защитой.

На поддельном документе указаны фамилия врача, которого не существует. Также известно о случаях, когда людей возвращали в Украину уже из стран, куда они прибыли с поддельным документом.

Они почему-то считали, что мы виноваты в том, что им продали тесты. Хотя люди должны осознавать, если они покупают тест за 500 гривен или за тысячу, но не сдают этот тест, то он может быть, по меньшей мере, недостоверным,

– отметил врач Виктор Петров.

Обратите внимание! В Департаменте здравоохранения Закарпатской области напомнили, что на территории области функционируют только 5 учреждений, которые имеют право проводить тестирование и выдавать соответствующие медицинские документы.

В Ужгороде подделывают ПЦР-тесты: смотрите видео



Различия между испытаниями / Инфографика 24 канала