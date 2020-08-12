В Ужгороді обурені люди купляють підроблені результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус у посередників. Вони почали масово звертатись до приватної клініки, "печатки" якої шахраї використовували, щоб створити фалшивий документ для виїзду за кордон.

В Ужгород, зокрема, приїхали громадяни, які обурювались тим, що їх завернули на митниці з підробленими документами. Про це повідомляє місцевий телеканал "21".

Важливо Позитивний чи негативний: наскільки достовірними є результати ПЛР-тестування

Люди, які купили підроблені документи звинувачують приватну клініку, до якої вони не звертались.

Що кажуть у приватній клініці

Власник приватної клініки запевняє, що їхні довідки виглядають абсолютно по іншому і до того ж мають додатковий бланк з посиленим захистом.

На підробленому документі зазначено прізвище лікаря, якого не існує. Також відомо про випадки, коли людей повертали до України вже з країн, куди вони прибули з підробленим документом.

Вони чомусь вважали, що ми винні в тому, що їм продали тести. Хоча люди повинні бути свідомими, якщо вони купують тест за 500 гривень, чи за тисячу, але не здають цей тест, то він може бути, щонайменше, недостовірним,

– наголосив лікар Віктор Петров.

Зверніть увагу! У Департаменті охорони здоров'я Закарпатської області нагадали, що на території області функціонують лише 5 установ, які мають право проводити тестування і видавати відповідні медичні документи.

В Ужгороді підробляють ПЛР-тести: дивіться відео



Відмінності між тестуваннями / Інфографіка 24 каналу