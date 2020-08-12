На Закарпатті підробляють довідки з ПЛР-тестами для виїзду за кордон: відео
В Ужгороді обурені люди купляють підроблені результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус у посередників. Вони почали масово звертатись до приватної клініки, "печатки" якої шахраї використовували, щоб створити фалшивий документ для виїзду за кордон.
В Ужгород, зокрема, приїхали громадяни, які обурювались тим, що їх завернули на митниці з підробленими документами. Про це повідомляє місцевий телеканал "21".
Важливо Позитивний чи негативний: наскільки достовірними є результати ПЛР-тестування
Люди, які купили підроблені документи звинувачують приватну клініку, до якої вони не звертались.
Що кажуть у приватній клініці
Власник приватної клініки запевняє, що їхні довідки виглядають абсолютно по іншому і до того ж мають додатковий бланк з посиленим захистом.
На підробленому документі зазначено прізвище лікаря, якого не існує. Також відомо про випадки, коли людей повертали до України вже з країн, куди вони прибули з підробленим документом.
Вони чомусь вважали, що ми винні в тому, що їм продали тести. Хоча люди повинні бути свідомими, якщо вони купують тест за 500 гривень, чи за тисячу, але не здають цей тест, то він може бути, щонайменше, недостовірним,
– наголосив лікар Віктор Петров.
В Ужгороді підробляють ПЛР-тести: дивіться відео