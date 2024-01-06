В четверг, 4 января, женщина, имя которой неизвестно, сняла и распространила соответствующий ролик. Уже 6 января телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых она извиняется за свою эмоциональность и уверяет, что к ее мужу работники ТЦК не применяли силу, – информирует 24 Канал.

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ТЦК, похищение и извинения: скандал на Закарпатье

Как утверждала женщина на первом видео, именно в Закарпатской области в районе поселка Межгорье авто, в котором она была с мужем и ребенком, остановили люди в военной форме.

Забрали мужа. Я нахожусь посреди села сама с ребенком. Не могу никуда ехать через судороги. Не знаю, что делать. Мужчину забрали военные, вместе с ним – его документы, связи с ним нет. Сказали, что забрали в Хуст… Где это? Я не знаю.

В то же время, женщина несколько раз на ролике повторила, что она с ребенком, а тот постоянно плачет.

Гражданка Украины заявила, что ее мужа неизвестно куда работники ТЦК: смотрите видео с телеграм-каналов

Уже в видео с извинениями женщина указала, что записывала первый ролик в состоянии эмоционального стресса. По ее словам, ей стыдно перед Вооруженными Силами Украины, никто силы к ней или ее мужу не применял.

Я прошу прощения перед Вооруженными Силами Украины и Хустским ТЦК.

Интересная деталь: на первом ролике женщина говорила на русском языке, а на втором – уже на украинском.

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Эта история стала очень громкой в сети. О ней даже написал в своих социальных сетях народный депутат Георгий Мазурашу. Избранник призвал министра обороны Рустема Умерова и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на ситуацию.

Кроме того, Мазурашу обозвал работников центров комплектования бандитами.

Рустем Умеров, Валерий Залужный, пожалуйста, обратите внимание, наконец, на то, что работники ТЦК превратились фактически в бандитов в военной форме, занимающихся вредительством на радость и пользу врагам,

– говорится в сообщении.



Мазурашу написал об этой истории и назвал работников ТЦК бандитами / Скриншот сделан 24 Каналом

Таким информационным поводом не могли не воспользоваться кремлевские "журналисты". Вражеские медиа и телеграм-каналы со ссылкой на Мазурашу и эту женщину начали распространять новость о том, что на Закарпатье военные "украли мужчину", а Служба безопасности "заставила его жену" извиняться перед камерой.

Российские СМИ начали распространять новость о "похищении мужчины работниками ТЦК" / Скриншоты сделаны 24 Каналом

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Вместе с тем впоследствии Мазурашу дополнил свое сообщение, заверив, что с "похищенным мужчиной" все хорошо. Ему выписали повестку по месту жительства, и семья спокойно уехала домой в Днепр.

"06.01.2023 в 14:54 мне сообщили, что возвращенного из Ровно в Хуст "похищенного" отпустили, выписав повестку в ТЦК по месту проживания", – констатировал народный депутат.

Также в другом сообщении он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины нужно поддерживать, а не создавать им ненужные лишние проблемы

Важно! Работу территориальных центров комплектования и проведения мобилизации обеспечивают, в частности, Вооруженные Силы Украины.