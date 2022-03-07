Женщина предоставляла агенту ФСБ свои банковские счета

Правоохранители задержали в Мукачевском районе агента ФСБ и его сожительницу. Оба уже под стражей.

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Сообщается, что за вознаграждение женщина предоставляла агенту ФСБ свои банковские счета.

Следствие установило, что задачей агента был сбор и передача врагу информации об общественно-политических и экономических процессах в Украине.

После того, как Россия начала активную фазу войны, агент ФСБ должен был осуществлять дезинформацию. Он должен был подготовить ряд фейков в СМИ.

В них должны быть призывы к "изгнанию националистических группировок ради спасения больших городов" и критика тех, кто осуществляет эвакуацию.

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