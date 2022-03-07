Жінка надавала агенту ФСБ свої банківські рахунки

Правоохоронці затримали у Мукачівському районі агента ФСБ та його співмешканку. Обоє вже під вартою.

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Повідомляється, що за винагороду жінка надавала агенту ФСБ свої банківські рахунки.

Слідство встановило, що завданням агента був збір та передача ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні.

Після того, як Росія розпочала активу фазу війни, агента ФСБ мав здійснювати дезінформацію. Він мав підготувати ряд фейків у ЗМІ.

У них мали бути заклики до "вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст" та, критика тих, хто здійснює евакуацію.

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