Обстріл у Роменському районі
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував відео наслідків обстрілів. Відео з Роменського району.
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Повідомляється, що колона російської техніки йшла по селу. Окупанти розстрілювали будинки мирних жителів.
Також під ворожі кулі потрапила й школа у селі Перехрестівка.
Дивіться відео наслідків ворожих обстрілів
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