Обстріл у Роменському районі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував відео наслідків обстрілів. Відео з Роменського району.

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Повідомляється, що колона російської техніки йшла по селу. Окупанти розстрілювали будинки мирних жителів.

Також під ворожі кулі потрапила й школа у селі Перехрестівка.

Дивіться відео наслідків ворожих обстрілів

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