Из-за сильного ливня и захламленных придорожных канав затопило село Среднее Водяное Раховского района на Закарпатье.

В частности, подтопило 2 улицы: Гоголя и Хмельницкого, сообщает Закарпатская ОГА.

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Сейчас в селе работает мобильная группа ГСЧС. Однако уже известно, что вода сошла самотеком. Следовательно, нет необходимости эвакуировать жителей из жилых домов.

Вскоре будут известны результаты обследования и расчет убытков.

Улицы превратились в реки / Фото "Карпатский объектив"

Местные жители также успели отснять непогоду в своем селе. Видео с бурными потоками воды между домов опубликовала на своей странице в фейсбуке Elena Stan.

Стоит отметить, что вечером 11 июня непогода ударила по ряду западных областей, из-за чего на Закарпатье мощный ливень затопил улицы и разрушил несколько мостов. Например, в селе Приборжавское Иршавского района дождь с градом привел к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушил 4 мостовые переходы.