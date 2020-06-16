Через сильну зливу та захаращені придорожні канави знову затопило село Середнє Водяне Рахівського району, що на Закарпатті.

Зокрема, підтопило 2 вулиці: Гоголя і Хмельницького, повідомляє Закарпатська ОДА.

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Наразі у селі працює мобільна група ДСНС. Однак, вже відомо, що вода зійшла самопливом. Відтак, немає потреби евакуювати мешканців із житлових будинків.

Завтра будуть відомі результати обстеження та обрахунок збитків.

Вулиці перетворилися на річки / Фото "Карпатський об'єктив"

Місцеві мешканці також встигли відзняти негоду у своєму селі. Відео з бурхливими потоками води поміж будинків опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Elena Stan.

Варто зазначити, що ввечері 11 червня негода вдарила по низці західних областей, через що на Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів. Наприклад, у селі Приборжавське Іршавського району дощ з градом призвів до підтоплення понад 40 домогосподарств та зруйнував 4 мостові переходи.