В Закарпатской области собирали подписи, чтобы обжаловать результаты Трианонского мирного договора, который подписали еще в 1920 году. Согласно ему этот регион переходил от королевства Венгрия Чехословакии.

По данным оперативников, к разработке сбора подписей была причастна иностранная организация. Именно она привлекла украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, говорится на сайте СБУ.

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Что такое Трианонский договор Это мирный договор, заключенный 4 июня 1920 года между союзными государствами Антанты в Первой мировой войне и Королевством Венгрия. По договору Подкарпатская Русь (Закарпатье) и Словакия были включены в состав Чехословацкой республики. Трансильвания и Восточный Банат передавались Королевству Румыния, Хорватия, Воеводина и Западный Банат – Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев; провинция Бургенланд – Австрийской республике. Королевство Венгрия отказывалось от всяких прав на порт Риеку (Фиуме), признавала независимость Чехословацкой республики и Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.



Вступив в силу 26 июля 1921 года, договор зафиксировал распад Австро-Венгерской империи

"Полученная оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области", – говорится в сообщении СБУ.



Бюллетени за отмену Трианонского мирного договора / Фото СБУ

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.