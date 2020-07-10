У Закарпатській області збирали підписи, щоб оскаржити результати Тріанонського мирного договору, який підписали ще у 1920 році. Ним цей регіон переходив від королівства Угорщина до Чехословаччини.

За даними оперативників, до розробки збору підписів була причетна іноземна організація. Саме вона залучила українця для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору, йдеться на сайті СБУ.

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Що таке Тріанонський договір Це мирний договір, укладений 4 червня 1920 року між союзними державами Антанти у Першій світовій війні та Королівством Угорщина. За договором Підкарпатську Русь (Закарпаття) та Словаччину включено до складу Чехословацької республіки. Трансільванія та Східний Банат передавалися Королівству Румунія; Хорватія, Воєводина та Західний Банат – Королівству Сербів, Хорватів та Словенців; провінція Бургенланд – Австрійській республіці. Королівство Угорщина відмовлялося від будь-яких прав на порт Рієку (Фіуме), визнавала незалежність Чехословацької республіки та Королівства Сербів, Хорватів та Словенців.



Набувши чинності 26 липня 1921 року, договір зафіксував розпад Австро-Угорської імперії

"Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області", – йдеться в повідомленні СБУ.



Бюлетені за скасування Тріанонського мирного договору / фото СБУ

Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.