Угорщина 7 липня закликала Україну вирішити ситуацію із забрудненням річки Тиси, оскільки її води несуть тонни сміття. Аналогічні претензії також надіслані владі Румунії. Угорщина скаржиться, що впоратися з цією навалою відходів стає дедалі важче.

Офіційні листи угорського президента Яноша Адера адресовані президенту України Володимиру Зеленському та президенту Румунії Клаусу Йоганнісу. Вони опубліковані на офіційному сайті президента Угорщини.



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Янош Адер закликав українську та румунську владу розпочати очищення річок Тиса і Сомеш. За його даними, з середини червня угорські комунальники вивезли понад 938 кубометрів відходів з річки Тиса та 846 кубометрів відходів з річки Сомеш.

Наші машини більше не в змозі обробляти купи сміття, які надходять в неймовірній кількості,

– сказав Адер наголосивши, що ця ситуація "не гідна європейських стандартів".

Він також зазначив, що основною причиною забруднення є те, що місцеве населення скидає сміття у заплави річок. Він нагадав Зеленському, що вже привертав увагу до цієї проблеми минулого року.

Зверніть увагу! Тиса, одна з найбільших річок у Східній Європі, протікає через Угорщину та Сербію, де потім впадає в Дунай.

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Сміття з української Тиси в Угорщині / Hungary Today