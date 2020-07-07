Венгрия 7 июля призвала Украину решить ситуацию с загрязнением реки Тисы, поскольку ее воды несут тонны мусора. Аналогичные претензии также направлены властям Румынии. Венгрия жалуется, что справиться с этим нашествием отходов становится все труднее.

Официальные письма венгерского президента Яноша Адера адресованы президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису. Они опубликованы на официальном сайте президента Венгрии.

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Янош Адер призвал украинскую и румынскую власть начать очищение рек Тиса и Сомеш. По его данным, с середины июня венгерские коммунальщики вывезли более 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш.

Наши машины больше не в состоянии обрабатывать кучи мусора, которые поступают в невероятном количестве,

– сказал Адер подчеркнув, что такая ситуация "недостойна европейских стандартов".

Он также отметил, что основной причиной загрязнения является то, что местное население сбрасывает мусор в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.

Обратите внимание! Тиса – одна из крупнейших рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где затем впадает в Дунай.

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Мусор из украинской Тисы в Венгрии / Hungary Today