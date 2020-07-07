Венгрию заваливает мусором из Тисы: Будапешт требует от Зеленского решить проблему
Венгрия 7 июля призвала Украину решить ситуацию с загрязнением реки Тисы, поскольку ее воды несут тонны мусора. Аналогичные претензии также направлены властям Румынии. Венгрия жалуется, что справиться с этим нашествием отходов становится все труднее.
Официальные письма венгерского президента Яноша Адера адресованы президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису. Они опубликованы на официальном сайте президента Венгрии.
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Что Венгрия требует от Украины и Румынии
Янош Адер призвал украинскую и румынскую власть начать очищение рек Тиса и Сомеш. По его данным, с середины июня венгерские коммунальщики вывезли более 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш.
Наши машины больше не в состоянии обрабатывать кучи мусора, которые поступают в невероятном количестве,
– сказал Адер подчеркнув, что такая ситуация "недостойна европейских стандартов".
Он также отметил, что основной причиной загрязнения является то, что местное население сбрасывает мусор в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.
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Мусор из украинской Тисы в Венгрии / Hungary Today
Что известно о мусорной проблеме в Венгрии?В Венгрии каждый год собирают тонны мусора из реки Тиса на границе с Украиной. На Раховщине, в частности, функционирует паспортизированная свалка, расположенная на берегу реки Тиса. Между тем Украина платит огромный штраф за нарушение норм экологической безопасности.
Аналогичные проблемы создает Румыния. Местная река Сомеш тоже несет кучи мусора в Венгрию.