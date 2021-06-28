СМИ обнародовали запись разговора с голосами, похожими на голос Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету. Судья, очевидно, сильно разгневана.

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Почему завязалась ссора

"Я сказала вам 6 обвинительных актов! Вы что, оху*ли, что ли?", – кричит женщина своему собеседнику. "У меня еще есть 10, если надо, то и 10 направлю", – ответил ей следователь.

"Ты, бл*ть, с*ка, так со мной говоришь? Спрашиваю тебя", – не прекращает возмущаться служительница Фемиды. "Да, я с вами так говорю", – отвечает правоохранитель. "Пид*рас", – отреагировала судья.

Судья ругается из-за протоколов: смотрите видео (осторожно, содержит нецензурные выражения, 18+)

Следователь не медлил и обратился в Высший совет правосудия и Раховский райсуд. Он хочет, чтобы там, в соответствии с законом "О справедливом суде" оценили действия Марусяк. Впрочем, будет ли реакция – неизвестно, ведь разговор могут расценить как частный.

Что известно о судье Марусяк

Согласно декларации судьи за 2019 год, она замужем и имеет 22-летнюю дочь. Совместно с мужем владеет домом на 105 квадратов, гаражом, и земельными участками, общей площадью более 8 000 квадратных метров, в селе Черная Тиса. На дочь зарегистрирована квартира в Рахове.

Кроме этого, Марусяк задекларировала машину Skoda Superb, на которую имеет право пользования, и 2 автомобиля ВАЗ, которыми владеет ее муж. За 2019 год, согласно указанным данным, судья заработала 510 654 гривен.