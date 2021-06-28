ЗМІ оприлюднили запис розмови з голосами, схожими на голос Марусяк та слідчого районної поліції Олександра Лету. Суддя, очевидно, сильно розгнівана.

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Чому зав'язалася сварка

"Я сказала вам 6 обвинувальних актів! Ви що, оху*ли, чи що?", – кричить жінка до свого співрозмовника. "У мене ще є 10, якщо треба, то й 10 направлю", – відповів їй слідчий.

"Ти, бл*ть, с*ка, так зі мною говориш? Питаюся тебе", – не припиняє обурюватися служителька Феміди. "Так, я з вами так говорю", – відповідає правоохоронець. "Під*рас", – відреагувала суддя.

Суддя лається через протоколи: дивіться відео (обережно, містить нецензурні висловлювання, 18+)



Слідчий не зволікав і звернувся до Вищої ради правосуддя та Рахівського райсуду. Він хоче, аби там, відповідно до закону "Про справедливий суд" оцінили дії Марусяк. Втім, чи буде реакція – невідомо, адже розмову можуть розцінити як приватну.

Що відомо про суддю Марусяк

Згідно з декларацією судді за 2019 рік, вона одружена та має 22-річну доньку. Спільно з чоловіком володіє будинком на 105 квадратів, гаражем, та земельними ділянками, загальною площею понад 8 000 квадратнах метрів, у селі Чорна Тиса. На дочку зареєстрована квартира в Рахові.

Крім цього, Марусяк задекларувала машину Skoda Superb, на яку має право користування, та 2 автомобілі ВАЗ, якими володіє її чоловік. За 2019 рік, згідно з вказаними даними, суддя заробила 510 654 гривень.