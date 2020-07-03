На Закарпатье усилили карантин: ограничения относительно кафе, массовых мероприятий и храмов
В Закарпатской области усилили карантинные ограничения с 4 июля. Изменения внесли в работу заведений общественного питания и религиозных учреждений.
Ограничили время работы развлекательных заведений
Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
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Кратко об ограничениях с 4 июля:
- Работа заведений общественного питания и развлекательных заведений должна длиться до 22:00.
- Запрещается работа помещений, сдаваемых в аренду для проведения свадеб, выпускных вечеров и тому подобное.
- Ограничивается проведение богослужений в храмах, молитвенных домах и других культовых сооружениях.
- Службы должны проводить только на открытом воздухе.
- В Межгорском районе временно запрещена работа вещевых рынков.
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье
По состоянию на 3 июля в Закарпатской области обнаружили 3 126 случаев коронавируса, из них 102 – летальные, 987 больных выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 80 людей.
Всего в Украине зарегистрированы 46 763 случая коронавируса, 1 212 человек умерли, выздоровели 20 558.