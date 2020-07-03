В Закарпатской области усилили карантинные ограничения с 4 июля. Изменения внесли в работу заведений общественного питания и религиозных учреждений.

Ограничили время работы развлекательных заведений

Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Кратко об ограничениях с 4 июля:

Работа заведений общественного питания и развлекательных заведений должна длиться до 22:00.

Запрещается работа помещений, сдаваемых в аренду для проведения свадеб, выпускных вечеров и тому подобное.

Ограничивается проведение богослужений в храмах, молитвенных домах и других культовых сооружениях.

Службы должны проводить только на открытом воздухе.

В Межгорском районе временно запрещена работа вещевых рынков.

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье

По состоянию на 3 июля в Закарпатской области обнаружили 3 126 случаев коронавируса, из них 102 – летальные, 987 больных выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 80 людей.

Всего в Украине зарегистрированы 46 763 случая коронавируса, 1 212 человек умерли, выздоровели 20 558.