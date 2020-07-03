У Закарпатській області посилили карантинні обмеження з 4 липня. Зміни внесли у роботу закладів громадського харчування та релігійних установ.

Обмежили час роботи розважальних закладів

Відповідне рушення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

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Коротко про обмеження з 4 липня:

Робота закладів громадського харчування та розважальних закладів має тривати до 22:00.

Забороняється робота приміщень, що здаються в оренду для проведення весіль, випускних вечорів тощо.

Обмежується проведення богослужінь у храмах, молитвенних будинках та інших культових спорудах.

Служби мають проводити лише на відкритому повітрі.

У Міжгірському районі тимчасово заборонена робота речових ринків.

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті

Станом на 3 липня у Закарпатській області виявили 3 126 випадків коронавірусу, з них 102 – летальні, 987 хворих одужали. За останню добу COVID-19 діагностували у 80 людей.

Загалом в Україні зареєстровано 46 763 випадки коронавірусу, 1 212 людей померли, одужали 20 558.