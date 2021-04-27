На Закарпатье задержали гражданина Словакии, которого разыскивал Интерпол
Правоохранители на Закарпатье 27 апреля задержали гражданина Словакии, который находится в международном розыске. Мужчина пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Ужгород".
Источник:Нацполиция в Закарпатской области
База данных Интерпола сработала, когда иностранец проходил пограничный контроль. Сейчас полиция задержала мужчину.
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На Закарпатье задержали иностранца, который находится в международном розыске
Как сообщает Нацполиция, 27 апреля иностранец пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки пограничниками лица через базу розыска Интерпола произошло срабатывание.
Работники сектора международного полицейского сотрудничества вместе с ужгородскими полицейскими прибыли на место происшествия. Они выяснили, что гражданина Словакии разыскивает Интерпол за совершение правонарушения в области безопасности дорожного движения.
Правоохоранители задержала иностранца, которого разыскивает Интерпол / Фото Нацполиции
Полиция установила, что мужчина использовал чужой документ для беспрепятственного въезда в Украину. Иностранца задержали и поместили в изолятор временного содержания.
"Сейчас решается вопрос о его временном аресте", – сообщает Нацполиция.
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