Правоохоронці на Закарпатті 27 квітня затримали громадянина Словаччини, який перебуває у міжнародному розшуку. Чоловік намагався потрапити в Україну через пункт пропуску "Ужгород".

База даних Інтерполу спрацювала, коли іноземець проходив прикордонний контроль. Наразі поліція затримала чоловіка.

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На Закарпатті затримали іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку

Як повідомляє Нацполіція, 27 квітня іноземець намагався в'їхати в Україні через пункт пропуску "Ужгород". Під час перевірки прикордонниками особи через базу розшуку Інтерполу відбулося спрацювання.

Працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва разом з ужгородськими поліцейськими прибули на місце події. Вони з'ясували, що громадянина Словаччини розшукує Інтерпол за скоєння правопорушення у галузі безпеки дорожнього руху.



Правоохоронці затримала іноземця, якого розшукує Інтерпол / Фото Нацполіції

Поліція встановила, що чоловік використав чужий документ для безперешкодного в'їзду в Україну. Іноземця затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Зараз вирішується питання щодо його тимчасового арешту", – повідомляє Нацполіція.