Закарпатье в прямом и переносном смысле стало отрезанным от Украины, – Садовый

По итогам прошедшей на прошлой неделе поездки в Ужгород Андрей Садовый направил письма к Президенту, Премьер-министру и Министру инфраструктуры Украины по развитию транспортной и пограничной инфраструктуры Закарпатья.

"После временной потери Крыма этот регион мог бы стать альтернативной здравницей Украины. Но жителям Харькова или Киева удобнее добраться до Хургады или Малерки, чем к термалам Берегово или горнолыжным подъемникам Кострин", – отмечает Андрей Садовый.

Как говорится в письме, более двух лет нет авиасообщения Закарпатья с Украиной и миром. Мининфраструктуры и Украэродвижение за это время не смогли установить в аэропорту Ужгорода надлежащие светово-сигнальные системы безопасности и сертифицировать его в соответствии с требованиями ЕС, что является предпосылкой продолжения Соглашения со Словацкой Республикой о залете наших самолетов на ее территорию во время взлета-посадки.

Единственная международная автомагистраль М06, связывающая Украину с Закарпатьем и Юго-Восточной Европой, не выдерживает нагрузок и преимущественно в пробках. Еще три дороги, ведущие через перевалы, как ни странно, собственно только с Закарпатской стороны в плачевном состоянии.

С открытием этого года Бескидского тоннеля Закарпатье ожидало запуск поездов "Интерсити", которые частично ослабили бы логистическое напряжение в регионе. Но до сих пор этого не произошло. Продолжительность поездки на поезде из Ужгорода в Киев составляет сейчас более 12 часов.

После внедрения "безвиза" и свободной торговли на всей западной границе не открыт ни один новый пункт пропуска, а средства, которые выделил ЕС на модернизацию имеющихся, – частично не использованы и возвращены обратно.

"Такая ситуация подогревает недовольство центральной властью и рост сепаратистских настроений среди населения – административные просчеты Киева фактически создали на Закарпатье угрозу национальной безопасности. Поэтому призываю представителей высшей власти в стране действовать, чтобы исправить ситуацию", – сказал Андрей Садовый.