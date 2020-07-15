На Закарпатье решили постепенно ослаблять карантин из-за коронавируса. Однако Минздрав считает, что регион не готов пока к послаблениям.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в фейсбуке написал, что соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС области.

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Что изменилось

Заведения общественного питания могут принимать гостей до 23.00 внутри помещений.

В то же время детские сады, SPA-зоны и бассейны останутся закрытыми.

В Тячевском районе закроют продуктовые рынки, поскольку там подтвердили 319 случаев коронавируса.

Остаются ограничения по движению общественного автотранспорта в выходные и праздничные дни, а межобластные автобусы не будут ездить и в будние дни.

Заметим, что по состоянию на 15 июля на Закарпатье подтвердили 4 112 случаев COVID-19, 57 человек заболели за последние сутки. В обновленном списке Минздрава регион обозначили такими, который не готов к послаблениям карантинных ограничений из-за загруженности койко-мест и большого количества больных.

Алексей Петров о ситуации с коронавирусом на Закарпатье: смотрите видео