На Закарпатті вирішили поступово послаблювати карантин через коронавірус. Однак МОЗ вважає, що регіон не готовий поки до послаблень.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у фейсбуці написав, що відповідне рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС області.

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Що змінилося

Заклади громадського харчування можуть приймати гостей до 23.00 всередині приміщень.

Водночас дитячі садки, SPA-зони і басейни залишаться закритими.

В Тячівському районі закриють продуктові ринки, оскільки там підтвердили 319 випадків коронавірусу.

Залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту у вихідні та святкові дні, а міжобласні автобуси не будуть їздити і у будні дні.

Зауважимо, що станом на 15 липня на Закарпатті підтвердили 4 112 випадків COVID-19, 57 людей захворіли за останню добу. В оновленому списку МОЗ регіон позначили такими, який не готовий до послаблень карантинних обмежень через завантаженість ліжкомісць та велику кількість хворих.

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