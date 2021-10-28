Против увольнения Петрова не выступил никто. Лишь один бюллетень признали недействительным.

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За включение в повестку дня вопроса о досрочном увольнении Петрова проголосовали 35 депутатов, один воздержался.

Зато решили не рассматривать решение о реорганизации коммунальных медицинских учреждений и объединении библиотек.

Митинги возле Закарпатской ОГА

Накануне в Ужгороде на митинг вышли медики, работники библиотек и участники войны в Афганистане. Они собрались у здания Закарпатской ОГА перед заседанием облсовета.

Демонстранты требовали снять с повестки дня вопрос о присоединении 15 областных учреждений здравоохранения к Закарпатской областной клинической больнице имени Новака. Просили, чтобы в дальнейшем не планировали такие решения без общественного обсуждения и согласования с медиками.

Как проходило заседание облсовета

Кворум собрали путем подписей. В зале присутствовали фракции "Родное Закарпатье", "ЕС", "Батькивщина", а также еще несколько депутатов.

Систему электронного голосования выключили, поэтому депутаты проголосовали руками.

Обратите внимание! Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, сообщает Mukachevo.net. Депутаты отказались и назначили временного главу – Владимира Чубирко.

Что известно об Алексее Петрове