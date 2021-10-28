Против увольнения Петрова не выступил никто. Лишь один бюллетень признали недействительным.
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За включение в повестку дня вопроса о досрочном увольнении Петрова проголосовали 35 депутатов, один воздержался.
Зато решили не рассматривать решение о реорганизации коммунальных медицинских учреждений и объединении библиотек.
Митинги возле Закарпатской ОГА
Накануне в Ужгороде на митинг вышли медики, работники библиотек и участники войны в Афганистане. Они собрались у здания Закарпатской ОГА перед заседанием облсовета.
Демонстранты требовали снять с повестки дня вопрос о присоединении 15 областных учреждений здравоохранения к Закарпатской областной клинической больнице имени Новака. Просили, чтобы в дальнейшем не планировали такие решения без общественного обсуждения и согласования с медиками.
Как проходило заседание облсовета
Кворум собрали путем подписей. В зале присутствовали фракции "Родное Закарпатье", "ЕС", "Батькивщина", а также еще несколько депутатов.
Систему электронного голосования выключили, поэтому депутаты проголосовали руками.
Что известно об Алексее Петрове
- Представителя "Слуги народа" назначили главой Закарпатского облсовета в декабре 2020 года.
- В политику Петров пришел лишь в начале 2020 года.
- Петров – офицер спецслужб и генерал-майор.
- С 2019 года был начальником Управления СБУ в Кировоградской области. Также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.