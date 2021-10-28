Проти звільнення Петрова не виступив ніхто. Лише один бюлетень визнали недійсним.

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За включення до порядку денного питання про дострокове звільнення Петрова проголосували 35 депутатів, один утримався.

Натомість вирішили не розглядати рішення про реорганізацію комунальних медичних закладів та об'єднання бібліотек.

Мітинги біля Закарпатської ОДА

Напередодні в Ужгороді на мітинг вийшли медики, працівники бібліотек та учасники війни в Афганістані. Вони зібрались біля будівлі Закарпатської ОДА перед засіданням облради.

Демонстранти вимагали зняти з порядку денного питання про приєднання 15 обласних закладів охорони здоров'я до Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака. Просили, аби надалі не планували такі рішення без суспільного обговорення і погодження з медиками.

Як відбувалось засідання облради

Кворум зібрали шляхом підписів. У залі були присутні фракції "Рідне Закарпаття", "ЄС", "Батьківщина", а також ще кілька депутатів.

Систему електронного голосування вимкнули, тому депутати проголосували руками.

Зверніть увагу! Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, повідомляє Mukachevo.net. Депутати відмовились та призначили тимчасового голову – Володимира Чубірка.

Що відомо про Олексія Петрова