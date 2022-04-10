Украинские военные штурмуют врага
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада опубликовала в фейсбуке видео, как продолжаются их будни на фронте. Наши защитники уничтожают российских оккупантов из разного типа вооружения.
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Закарпатский легион щелкает врага, как семена, что демонстрирует на видео. Украинские военные заявляют, что штурмуют и побеждают врага.
Известно, что Закарпатье дало Украине много талантливых футболистов. Украинские военные не забывают о любимой игре и даже на фронте находят время, чтобы гонять мяч.
Смотрите видео Закарпатского легиона с фронта
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