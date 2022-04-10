ВСУ уничтожили "недоступную" цель

О ликвидации российского беспилотника сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко. Он заявил, что это первое успешное боевое применение ПЗРК Starstreak в украинско-российской войне.

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По информации Кочевенко, вражеский беспилотник ликвидировала 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Эксперт опубликовал видео, как украинские защитники сбивали летательный аппарат.

Видео сбивания российского беспилотника

Как сообщил военный эксперт, ВСУ уничтожили российский БПЛА "Орлан". Российская пропаганда называла этот беспилотник недосягаемым для украинских ПЗРК.

Заметим, что ПЗРК Starstreak Украине предоставила Великобритания. Вероятно, БПЛА "Орлан" не первая цель, которую наши военные сбили благодаря Starstreak.

По информации Минобороны Великобритании, Украина использует систему с начала апреля. Сообщалось, что наши защитники, скорее всего, сбили один вражеский вертолет с помощью Starstreak.

По данным Генштаба, на 10 апреля Россия потеряла 112 беспилотников в войне против Украины.

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