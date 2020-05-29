В Украине с 22 мая начали второй этап ослабления карантинных ограничений. Начали все регионы, за исключением 7 областей, среди которых была и Закарпатская. Впрочем, уже с 1 июня самая западная область Украины все же ослабит карантин.

Решение о послаблениях карантинных ограничений с 1 июня одобрила профильная областная комиссия, сообщает Закарпатская ОГА.

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Что позволят в Закарпатской области с 1 июня:

регулярные и нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного значения;

проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;

проведение религиозных мероприятий, при условии участия не более 1 человека на 10 квадратных метров площади;

работу отелей;

работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров в группах не более 10 человек;

посещение учебных заведений в группах не более 10 человек.

Также рассматривается возможность возобновления работы детских садов уже с 8 июня. Впрочем, соответствующее решение пока не принято.

В то же время областная власть призывает жителей региона и в дальнейшем носить защитные маски, придерживаться безопасной дистанции и осуществлять постоянную дезинфекцию.

Почему Закарпатье не ослабило карантин 22 мая?На самом деле кроме Закарпатской, таких было еще 6 областей. Тогда для этого были три критерия – слишком много больных, занятость коек в больницах или недостаточное тестирование. В случае с Закарпатьем это было из-за тестирования.