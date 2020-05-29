У Закарпатській області таки послаблять карантин: що дозволять
В Україні з 22 травня почали другий етап послаблення карантинних обмежень. Почали усі регіони, за винятком 7 областей, серед яких була й Закарпатська. Втім вже з 1 червня найбільш західна область України таки послабить карантин.
Рішення про послаблення карантинних обмежень з 1 червня схвалила профільна обласна комісія, повідомляє Закарпатська ОДА.
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Що дозволять у Закарпатській області з 1 червня:
- регулярні й нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення;
- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше як 50 осіб;
- проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи на 10 метрів квадратних площі;
- робота готелів;
- робота закладів фізичної культури й спорту, спортивних залів, фітнес-центрів у групах не більше як 10 людей;
- відвідування закладів освіти в групах не більше ніж 10 осіб.
Також розглядається можливість відновлення роботи дитячих садочків вже з 8 червня. Втім відповідне рішення наразі не схвалене.
Водночас обласна влада закликає мешканців регіону й надалі носити захисні маски, дотримуватися безпечної дистанції і здійснювати постійну дезінфекцію.
Чому Закарпаття не послабило карантин 22 травня?Насправді крім Закарпатської, таких було ще 6 областей. Тоді для цього були три критерії – надто багато хворих, зайнятість ліжок у лікарнях чи недостатнє тестування. У випадку з Закарпаттям це було через тестування.