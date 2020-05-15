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На Закарпатской таможне сменят главу, – СМИ

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И.о. председателя Закарпатской таможни Ивануса уволили 15.05.2020
Виктор Иванус / 0312.ua

Исполняющего обязанности главы Закарпатской таможни Виктора Ивануса уволили 15 мая. Также должностей лишились руководители еще нескольких таможен.

Кто возглавит таможню Закарпатья

Вместо Ивануса должность должен занять Александр Богаш. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

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Сейчас, отмечает Глагола приказа о назначении Богаша нет. Ранее Богаш работал на Одесской таможне заместителем начальника таможенного поста, однако два месяца назад вернулся в Закарпатье.

Виктор Иванус возглавлял Закарпатскую таможню с ноября 2019 года. До этого он тоже работал на Закарпатской таможне – заместителем начальника управления, начальником отдела контроля за перемещением товаров управления организации таможенного контроля.

Увольнения на таможне

Также, по предварительной информации, лишились должностей и руководители Одесской, Северной, Полесской, Слобожанской, Энергетической, Подольской, Буковинской и Азовской таможен.

Скандал на Одесской таможне

13 мая СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Он работал на должности всего два месяца. По данным следствия, таможенник и его сообщники систематически вымогали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий. 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Новости Украины Новости Закарпатья Государственная таможенная служба
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