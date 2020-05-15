На Закарпатській митниці змінять очільника, – ЗМІ

Виконувача обов’язків голови Закарпатської митниці Віктора Івануса звільнили 15 травня. Також посад позбулися очільники ще кількох митниць.

Хто очолить митницю Закарпаття

Замість Івануса посаду має обійняти Олександр Богаш. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

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Наразі, зазначає Глагола, наказу про призначення Богаша немає. Раніше Богаш працював на Одеській митниці заступником начальника митного посту, проте два місяці тому повернувся на Закарпаття.

Віктор Іванус очолював Закарпатську митницю з листопада 2019 року. До цього він теж працював на Закарпатській митниці – заступником начальника управління, начальником відділу контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю.

Звільнення на митниці

Також, за попередньою інформацією, позбулись посад і очільники Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської митниць.

Скандал на Одеській митниці

13 травня СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова. Він працював на посаді лише два місяці. За даними слідства, митник та його спільники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод.