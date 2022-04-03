Моци оберегает от вражеских пуль

На фейсбук-странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что Моци их оберегает на фронте.

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Моци напоминает национальный флаг Венгрии

Владелец талисмана, член экипажа БМП-2 – закарпатец и этнический венгр, который вместе с земляками и жителями других регионов защищает Украину от российской агрессии.

Боец выбрал Моци как оберег, поскольку мягкая игрушка по цвету напоминает национальный флаг Венгрии. К тому же медведь является одним из символов 128-й бригады,

– говорится в сообщении.

БМП-2 предназначена для переброса десантников к линии огня, и члены экипажа вместе с десантниками, верят, что именно прикрепленный к броне Моци предохраняет их от вражеских пуль и снарядов.

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