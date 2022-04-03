Моці оберігає від ворожих куль

На фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили, що Моці їх оберігає на фронті.

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Моці нагадує національний прапор Угорщини

Власник талісмана, член екіпажу БМП-2, – закарпатець та етнічний угорець, який разом із земляками та мешканцями інших регіонів захищає Україну від російської агресії.

Боєць вибрав Моці як оберіг, оскільки м'яка іграшка за своїми кольорами нагадує національний прапор Угорщини. До того ж ведмідь є одним із символів 128-ї бригади,

– йдеться у повідомленні.

БМП-2 призначена для перекидання десантників до лінії вогню, і члени екіпажу разом із десантниками, вірять, що саме прикріплений до броні Моці оберігає їх від ворожих куль і снарядів.

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