Заказав 60 млн бюллетеней, ЦИК создает возможности для фальсификаций, – Тимошенко

То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властями.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ, говорится на сайте партии.

Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы,

– подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она убеждена, если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы покупать и фальсифицировать. К сожалению, отмечает Юлия Тимошенко, сегодня Порошенко все силы бросил на построение и усовершенствование моделей коррупции и фальсификации выбора людей.

Юлия Тимошенко напомнила, что недавно она вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

Это даст возможность объединить в участковых и окружных комиссиях свои усилия, пояснила она.

Ведь технология власти – зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко, отметила политик.

"Обидно, что так после Революции Достоинства делается. Когда люди рассчитывают на демократию, а получают вместо нее фальсификат", – подытожила Председатель партии.