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      Заказав 60 млн бюллетеней, ЦИК создает возможности для фальсификаций, – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ
      Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ / ba.org.ua

      То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властями.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ, говорится на сайте партии.

      Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы,
      – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Она убеждена, если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы покупать и фальсифицировать. К сожалению, отмечает Юлия Тимошенко, сегодня Порошенко все силы бросил на построение и усовершенствование моделей коррупции и фальсификации выбора людей.

      Юлия Тимошенко напомнила, что недавно она вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

      Это даст возможность объединить в участковых и окружных комиссиях свои усилия, пояснила она.

      Ведь технология власти – зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко, отметила политик.

      "Обидно, что так после Революции Достоинства делается. Когда люди рассчитывают на демократию, а получают вместо нее фальсификат", – подытожила Председатель партии.

      blog_ava
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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Новости политики ВО Батьківщина ЦИК
      Источник: 24 Канал
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