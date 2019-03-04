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      Замовивши 60 млн бюлетенів, ЦВК створює можливості для фальсифікацій, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко під час зустрічі з редакторами буковинських ЗМІ
      Юлія Тимошенко під час зустрічі з редакторами буковинських ЗМІ / ba.org.ua

      Те, що ЦВК замовила надрукувати на перший і другий тур виборів 60 млн бюлетенів, закладає можливість для фальсифікації голосування владою.

      Про це наголосила Юлія Тимошенко під час зустрічі з редакторами буковинських ЗМІ, йдеться на сайті партії.

      Я вважаю, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо. Є побоювання, що таким чином вони закладають можливість фальшувати вибори,
      – наголосила лідер "Батьківщини".

      Вона переконана, якби президент знав, що в нього є ті рейтинги, які він собі малює, йому не треба було б купувати і фальшувати. На жаль, зазначає Юлія Тимошенко, сьогодні Порошенко всі сили кинув на побудову і вдосконалення моделей корупції та фальсифікації вибору людей.

      Юлія Тимошенко нагадала, що нещодавно вона разом з іншими демократичними кандидатами в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

      Це дасть можливість об’єднати в дільничних та окружних комісіях свої зусилля, пояснила вона.

      Адже технологія влади – зареєструвати якомога більше кандидатів, щоб від їхнього імені наповнити виборчі комісії людьми, підконтрольними Порошенку, зауважила політик.

      "Прикро, що так після Революції Гідності робиться. Коли люди розраховують на демократію, а отримують замість неї фальсифікат", – підсумувала Голова партії.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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