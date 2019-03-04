Замовивши 60 млн бюлетенів, ЦВК створює можливості для фальсифікацій, – Тимошенко

Те, що ЦВК замовила надрукувати на перший і другий тур виборів 60 млн бюлетенів, закладає можливість для фальсифікації голосування владою.

Про це наголосила Юлія Тимошенко під час зустрічі з редакторами буковинських ЗМІ, йдеться на сайті партії.

Я вважаю, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо. Є побоювання, що таким чином вони закладають можливість фальшувати вибори,

– наголосила лідер "Батьківщини".

Вона переконана, якби президент знав, що в нього є ті рейтинги, які він собі малює, йому не треба було б купувати і фальшувати. На жаль, зазначає Юлія Тимошенко, сьогодні Порошенко всі сили кинув на побудову і вдосконалення моделей корупції та фальсифікації вибору людей.

Юлія Тимошенко нагадала, що нещодавно вона разом з іншими демократичними кандидатами в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

Це дасть можливість об’єднати в дільничних та окружних комісіях свої зусилля, пояснила вона.

Адже технологія влади – зареєструвати якомога більше кандидатів, щоб від їхнього імені наповнити виборчі комісії людьми, підконтрольними Порошенку, зауважила політик.

"Прикро, що так після Революції Гідності робиться. Коли люди розраховують на демократію, а отримують замість неї фальсифікат", – підсумувала Голова партії.