Заклятые враги Данилюк и Коломойский: как олигарх компенсирует потерянный "Приватбанк"

Один из примечательных представителей крыла реформаторов в его команде, а именно Александр Данилюк объявил о своей отставке.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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По словам Гнапа, после победы на президентских и парламентских выборах, многие ожидали, что именно Данилюка Зеленский выдвинет в премьер-министры. Однако не сложилось, потому что его отправили в Совет Национальной Безопасности и Обороны заниматься разработкой стратегий развития страны.

Но и здесь ему не суждено было спокойно работать, поскольку давний друг и бизнес-партнер президента олигарх Коломойский, воспринял победу Зеленского, как хороший шанс поквитаться со всеми своими врагами. И едва ли не первейшей задачей поставил если не возвращение, то хотя бы компенсацию за потерянный "Приватбанк",

– сообщил Дмитрий Гнап.

Он напомнил, что именно Александр Данилюк, когда был министром финансов занимался национализацией банка. И именно он боролся с последствиями выведения Коломойским из "Приватбанка" из-за сомнительных кредитов более 150 миллиардов гривен.



Игорь Коломойский

"Поэтому, Данилюку и Коломойскому – этим заклятым врагам очевидно было очень тесно в окружении Зеленского, а, следовательно, кому-то из них рано или поздно пришлось бы уйти. Так, Коломойский не похож на того, кто легко сдается, так первым решил уйти Данилюк", – добавил Гнап.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 29 сентября 2019: