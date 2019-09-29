Заклятые враги Данилюк и Коломойский: как олигарх компенсирует потерянный "Приватбанк"
Один из примечательных представителей крыла реформаторов в его команде, а именно Александр Данилюк объявил о своей отставке.
Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.
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По словам Гнапа, после победы на президентских и парламентских выборах, многие ожидали, что именно Данилюка Зеленский выдвинет в премьер-министры. Однако не сложилось, потому что его отправили в Совет Национальной Безопасности и Обороны заниматься разработкой стратегий развития страны.
Но и здесь ему не суждено было спокойно работать, поскольку давний друг и бизнес-партнер президента олигарх Коломойский, воспринял победу Зеленского, как хороший шанс поквитаться со всеми своими врагами. И едва ли не первейшей задачей поставил если не возвращение, то хотя бы компенсацию за потерянный "Приватбанк",
– сообщил Дмитрий Гнап.
Он напомнил, что именно Александр Данилюк, когда был министром финансов занимался национализацией банка. И именно он боролся с последствиями выведения Коломойским из "Приватбанка" из-за сомнительных кредитов более 150 миллиардов гривен.
Игорь Коломойский
"Поэтому, Данилюку и Коломойскому – этим заклятым врагам очевидно было очень тесно в окружении Зеленского, а, следовательно, кому-то из них рано или поздно пришлось бы уйти. Так, Коломойский не похож на того, кто легко сдается, так первым решил уйти Данилюк", – добавил Гнап.
Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 29 сентября 2019: