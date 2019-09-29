Закляті вороги Данилюк та Коломойський: як олігарх компенсує втрачений "Приватбанк"

Один з примітних представників крила реформаторів в його команді, а саме Олександр Данилюк оголосив про свою відставку.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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За словами Гнапа, після перемоги на президентських і парламентських виборах, багато хто очікував, що саме Данилюка Зеленський висуне в прем’єр-міністри. Проте не склалося, бо його відправили в Раду Національної Безпеки та Оборони займатися розробкою стратегій розвитку країни.

Але і тут йому не судилося спокійно працювати, оскільки давній друг і бізнес-партнер президента олігарх Коломойський, сприйняв перемогу Зеленського, як гарний шанс поквитатися з усіма своїми ворогами. І чи не найпершим завданням поставив якщо не повернення, то бодай компенсацію за втрачений "Приватбанк",

– повідомив Дмитро Гнап.

Він нагадав, що саме Олександр Данилюк, коли був міністром фінансів опікувався націоналізацією банку. І саме він боровся з наслідками виведенням Коломойським з "Приватбанку" через сумнівні кредити понад 150 мільярдів гривень.



Ігор Коломойський

"Тому, Данилюку і Коломойському – цим заклятим ворогам очевидно було дуже тісно в оточенні Зеленського, а, відтак, комусь із них рано чи пізно довелося б піти. Оскільки, Коломойський не схожий на того, хто легко здається, то першим вирішив піти Данилюк", – додав Гнап.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 29 вересня 2019: