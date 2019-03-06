Заключение газового контракта с Россией: в МИД рассказали о следующих шагах

После завершения контракта с РФ Украина будет придерживаться "плана А" в вопросах организации транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года. Этот план предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на европейских условиях, рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии "Укринформ".

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Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения – 24 канал), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, сделать их юридически обязывающими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае. Любой новый президент или правительство будут обязаны выполнять эти правила,

– подчеркнула она.

Зеркаль также отметила: украинская сторона в решении этих вопросов возлагается на четкую позицию Европейской Комиссии, которая способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере к правовым нормам ЕС.

"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования на возможный кризис. Мы разработали наш собственный план по устойчивости энергетической системы С помощью Соединенных Штатов. По определению, мы выучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа выучила эти уроки", – добавила заместитель главы МИД.

Что известно о газовом кризисе в 2009 году? С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого, между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.



Это решение Ющенко кардинально обострило и без того непростую ситуацию: Россия заявила о поднятии цены на газ – от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена за газ составит 450 долларов.





Подписание "газовых соглашений" в 2009 году



С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.