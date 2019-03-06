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      Закінчення газового контракту з Росією: у МЗС розповіли про наступні кроки

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      Олена Зеркаль
      Олена Зеркаль / фото з відкритих джерел

      Після завершення контракту з РФ Україна дотримуватиметься "плану А" у питаннях організації транзиту російського газу в Європу з 1 січня 2020 року. Цей план передбачає нову угоду за європейськими правилами.

      Україна добре вивчила уроки газової кризи 2009 року, тож разом з партнерами розробляє запобіжні заходи на випадок, якщо Росія відмовиться підписувати нову газову угоду на європейських умовах, розповіла заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в коментарі "Укрінформ".

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      Ми зробимо все можливе, щоб дотримуватися "плану А" (укладення нової угоди – 24 канал), і маємо завершити всі ці дії до середини липня. Наш "план А" полягає в тому, щоб ратифікувати нові додатки до Угоди про асоціацію з ЄС, зробити їх юридично зобов’язальними і виконувати їх за будь-якого сценарію і в будь-якому випадку. Будь-який новий президент або новий уряд будуть зобов’язані виконувати ці правила,
      – наголосила вона.

      Зеркаль також зауважила: українська сторона у розв'язанні цих питань покладається на чітку позицію Європейської Комісії, яка сприяє адаптації національного законодавства України в енергетичній сфері до правових норм ЄС.

      "Ми працюємо з нашими партнерами над планами реагування на можливу кризу. Ми розробили наш власний план щодо стійкості енергетичної системи за допомогою Сполучених Штатів. За визначенням, ми вивчили ті уроки, з якими мали справу у 2009 році. І вся Європа також вивчила ці уроки", – додала заступниця глави МЗС.

      Що відомо про газову кризу у 2009 році? З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.

      Це рішення Ющенка кардинально загострило і без того непросту ситуацію: Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.


      Підписання "газових угод" у 2009 році

      З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.

      18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики МЗС України Газ Газпром Нафтогаз
      Джерело: 24 Канал
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