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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Заключенные устроили бунт и подожгли матрасы: более полусотни погибших

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Пожар (иллюстрация)
Пожар (иллюстрация) / Фото из открытых источников

В венесуэльском штате Караборо узники устроили бунт против правоохранителей. В знак протеста они подожгли матрасы. В результате происшествия погибли 68 человек.

Такие данные подтвердил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в Twitter.

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Заключенным удалось захватить одного из надзирателей, однако администрация не пошла на переговоры с мятежниками, пишет BBC. Из-за отравления дымом погибли многие арестанты, среди них – женщины и дети, пришедшие навестить родственников.

Правоохранители пустили слезоточивый газ, чтобы разогнать родственников. Они окружили тюрьму после того, как узнали о пожаре.

Одного полицейского застрелили.

К слову, в Венесуэле неизвестный обстрелял карнавальное шествие – погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро – госпитализированы.

Теги: Жертвы Пожар Венесуэла
Источник: 24 Канал
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