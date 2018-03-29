Заключенные устроили бунт и подожгли матрасы: более полусотни погибших
В венесуэльском штате Караборо узники устроили бунт против правоохранителей. В знак протеста они подожгли матрасы. В результате происшествия погибли 68 человек.
Такие данные подтвердил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в Twitter.
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Заключенным удалось захватить одного из надзирателей, однако администрация не пошла на переговоры с мятежниками, пишет BBC. Из-за отравления дымом погибли многие арестанты, среди них – женщины и дети, пришедшие навестить родственников.
Правоохранители пустили слезоточивый газ, чтобы разогнать родственников. Они окружили тюрьму после того, как узнали о пожаре.
Одного полицейского застрелили.
К слову, в Венесуэле неизвестный обстрелял карнавальное шествие – погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро – госпитализированы.
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