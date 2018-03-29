В'язні влаштували бунт і підпалили матраци: понад півсотні загиблих
У венесуельському штаті Караборо в'язні влаштували бунт проти правоохоронців. На знак протесту вони підпалили матраци. Внаслідок події загинуло 68 людей.
Такі дані підтвердив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter.
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В'язням вдалося захопити одного з наглядачів закладу, проте адміністрація не пішла на переговори з бунтівниками, пише BBC. Через отруєння димом загинуло багато арештантів, серед них – жінки та діти, які прийшли навідати родичів.
Правоохоронці пустили сльозогінний газ, щоб розігнати родичів. Вони оточили тюрму після того, як дізналися про пожежу.
Одного правоохоронця застрелили.
До слова, у Венесуелі невідомий обстріляв карнавальну ходу – загинули щонайменше троє людей, ще п’ятьох – госпіталізували.
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