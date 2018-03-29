В'язні влаштували бунт і підпалили матраци: понад півсотні загиблих

У венесуельському штаті Караборо в'язні влаштували бунт проти правоохоронців. На знак протесту вони підпалили матраци. Внаслідок події загинуло 68 людей.

Такі дані підтвердив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 29 березня 2018 р.

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В'язням вдалося захопити одного з наглядачів закладу, проте адміністрація не пішла на переговори з бунтівниками, пише BBC. Через отруєння димом загинуло багато арештантів, серед них – жінки та діти, які прийшли навідати родичів.



Правоохоронці пустили сльозогінний газ, щоб розігнати родичів. Вони оточили тюрму після того, як дізналися про пожежу.



Одного правоохоронця застрелили.

#28Mar Según reportes policiales son 68 los fallecidos en PoliCarabobo, 66 son reos y dos visitas, en el hecho también resultaron heridos dos funcionarios policiales, aun no han pronunciamiento oficial al respecto #Carabobo pic.twitter.com/UQHKt44QPy — Karina Peraza (@KaryPerazaR) 29 березня 2018 р.

#Carabobo así dispersó PoliCarabobo a los familiares de detenidos quienes exigían saber el estado de salud de sus seres queridos #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/hap1r1fpMf — Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 29 березня 2018 р.

До слова, у Венесуелі невідомий обстріляв карнавальну ходу – загинули щонайменше троє людей, ще п’ятьох – госпіталізували.