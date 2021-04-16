Депутат и глава парламентского Комитета по иностранным делам предыдущего 8-го созыва Верховной Рады Анна Гопко объяснила, что в 2015 году не поддержала законопроект лидера Радикальной партии Олега Ляшко о денонсации "Харьковских соглашений", потому что его должен был подать президент Петр Порошенко.

Такое мнение она высказала в комментарии "Главкому".

"Когда я возглавляла комитет, тогда такое представление о денонсации ("Харьковских соглашений", – ред.) должен был подать президент Петр Порошенко согласно своих полномочий", – сказала она.

Гопко сообщила, что на тот момент Комитет увяз в дебатах по поводу денонсации Большого договора о дружбе с Россией.

"Мы немного запоздало прекратили это соглашение", – сказала она.

Кроме этого, по ее словам, много времени заняли дебаты о денонсации двустороннего соглашения с РФ о признании Азовского моря и Керченского пролива внутренними водами, которое подписал президент Леонид Кучма после конфликта вокруг Тузлы.

Гопко отметила, что считает вопрос инвентаризации договорной базы между Украиной и РФ важным вопросом и напомнила, что Комитет по иностранным делам неоднократно обращался по этому поводу в МИД.

Как сообщалось, в середине марта законопроект о денонсации "харьковских соглашений" в Верховной Раде зарегистрировали народные депутаты Олег Дунда и Александр Алексейчук (фракция "Слуга народа").

В апреле 2010 года в Харькове бывший в то время президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму продлевается на 25 лет, начиная с 2017 года, с возможностью продления пребывания флота еще на 5 лет, если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения. В обмен на это украинская сторона получила скидку в цене газа в размере 30%, но не более 100 долларов за 1 тыс. куб. м.

В апреле 2014 года РФ после аннексии Крыма денонсировала "Харьковские соглашения" в одностороннем порядке, после чего вернула экспортную пошлину на поставляемый Украине газ и цена автоматически выросла до 485,5 долларов за тыс. кубометров.

Отметим, что 11 марта этого года, Совет нацбезопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить, как народные депутаты шестого созыва Верховной Рады голосовали за "харьковские соглашения" в 2010 году и в случае подтверждения признаков государственной измены – возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

12 марта 2021 года главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.

16 марта 2021 года СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".

В Верховной Раде предложили законодательно денонсировать "харьковские соглашения".