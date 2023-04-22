Речь идет о законе "О географических названиях". Он предполагает, что в Украине будет запрещено давать географическим объектам названия, связанные как с Россией, так и с ее деятелями.

Читайте также Заседание Ставки и производство оружия: Зеленский обратился к украинским

Стремятся уменьшить влияние России

Соответствующий законопроект №7253 президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля. Согласно ему, географические объекты не могут получать названия, которые символизировали бы, превозносили Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, совершавших агрессию против Украины или другого государства. Также говорится о тоталитарной политике и практике, связанной с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов.

"Поэтому вслед за декоммунизацией должна состояться ДЕИМПЕРИАЛИЗАЦИЯ или ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ и полное восстановление украинской историко-национальной топонимики, искаженной до неузнаваемости и стертой с нашей карты прежним тоталитарным режимом. Ведь невозможно двигаться вперед с повернутой назад головой, с постоянным присутствием в нашем доме чужого, имперского, наполненного неправдой", – говорится в пояснительной записке.

С помощью этого закона стремятся уменьшить влияние России как на внутреннюю политику нашего государства, так и на мировоззрение украинцев. Кроме того, планируют создать предпосылки, которые сделали бы невозможной деятельность российской пропаганды. А еще это ускорит десоветизацию.

Хочешь украинское гражданство – сдай экзамены

Заметим, что Владимир Зеленский подписал еще один важный закон. Согласно ему, для получения украинского паспорта необходимо будет сдать три экзамена. Речь идет о подтверждении знания:

основ Конституции Украины;

истории Украины;

государственного языка.

Соответствующие экзамены необходимо будет сдать перед получением гражданства. Или же нужно будет подать заявление, что иностранец или лицо, у которого отсутствует гражданство, сдаст экзамены. Также он обязан будет в течение двух лет после получения гражданства предоставит документы, удостоверяющие это.