Документ президент подписал 21 апреля. Теперь для получения украинского паспорта нужно сдать три экзамена, пишет 24 Канал.

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Что известно об изменениях в законодательстве

Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в законы Украины о:

гражданстве Украины;

обеспечении функционирования украинского языка как государственного относительно условий принятия в гражданство Украины.

Согласно изменениям, чтобы получить гражданство Украины, нужно сдать экзамены по:

основам Конституции Украины;

истории Украины;

на уровень владения государственным языком.

Экзамены надо сдать перед получением гражданства или же подать заявление, что иностранец или лицо без гражданства сдаст экзамены и в течение 2 лет после получения гражданства предоставит документы об этом.

Однако есть исключения – люди, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или же их принятие в гражданство представляет государственный интерес, или служащие в ВСУ. Они должны подать обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, украинскому языку и истории Украины.

Что этому предшествовало