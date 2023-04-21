Документ президент подписал 21 апреля. Теперь для получения украинского паспорта нужно сдать три экзамена, пишет 24 Канал.
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Что известно об изменениях в законодательстве
Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в законы Украины о:
- гражданстве Украины;
- обеспечении функционирования украинского языка как государственного относительно условий принятия в гражданство Украины.
Согласно изменениям, чтобы получить гражданство Украины, нужно сдать экзамены по:
- основам Конституции Украины;
- истории Украины;
- на уровень владения государственным языком.
Экзамены надо сдать перед получением гражданства или же подать заявление, что иностранец или лицо без гражданства сдаст экзамены и в течение 2 лет после получения гражданства предоставит документы об этом.
Однако есть исключения – люди, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или же их принятие в гражданство представляет государственный интерес, или служащие в ВСУ. Они должны подать обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, украинскому языку и истории Украины.
Что этому предшествовало
- Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала проект закона №7606 о внесении изменений в законы о гражданстве Украины и об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по условиям принятия в гражданство Украины.
- 21 марта за этот проект закона проголосовал 281 народный депутат.
- Стоит отметить, что еще в мае 2022 года соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины. Ее поддержали более 26 тысяч человек из 25 необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским.
- Уже в июле 2022 года украинский лидер поручил премьер-министру Денису Шмыгалю заняться этим вопросом. Следует отметить, что этот проект закона инициировал Шмигаль. Однако еще инициаторы закона просили, чтобы экзамен включал тесты на знание языка, истории.